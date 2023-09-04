Встречу 5 сентября в Центральном парке в итоге так и не согласовали в мэрии, сославшись на проведение промышленной ярмарки. Инициативная группа владимирцев, которые никак не могут дождаться

Встречу 5 сентября в Центральном парке в итоге так и не согласовали в мэрии, сославшись на проведение промышленной ярмарки. Инициативная группа владимирцев, которые никак не могут дождаться своих квартир в проблемном долгострое на Верхней Дуброве, 32В, планировала публично собраться на законных основаниях и вновь привлечь внимание к своей проблеме и защите прав. На митинг в