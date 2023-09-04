Инициативная группа владимирцев, которые никак не могут дождаться своих квартир в проблемном долгострое на Верхней Дуброве, 32В (ЖК “Дуброва Парк-1”), планировала публично собраться 5

Инициативная группа владимирцев, которые никак не могут дождаться своих квартир в проблемном долгострое на Верхней Дуброве, 32В (ЖК “Дуброва Парк-1”), планировала публично собраться 5 сентября и вновь привлечь внимание к своей проблеме и защите прав. На митинг пригласили всех неравнодушных, представителей СМИ. Власти города уведомили. Как сообщали дольщики, митинг планировался в Центральном парке, за колесом