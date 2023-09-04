Специально ко Дню знаний «Ростелеком Книги» и книжный сервис Литрес провели исследование и выяснили, какие книги из школьной программы пользователи оценили и полюбили только во взрослом

Специально ко Дню знаний «Ростелеком Книги» и книжный сервис Литрес провели исследование и выяснили, какие книги из школьной программы пользователи оценили и полюбили только во взрослом возрасте. В лидерах оказались классики, причем в тройку самых-самых вошли сразу два романа Федора Достоевского — «Идиот» (30% опрошенных) и «Преступление и наказание» (29%), а возглавил рейтинг перечитываемых книг