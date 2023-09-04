Пушистый зверек поддался соблазну и устроил пир перед камерой.

Пушистый зверек поддался соблазну и устроил пир перед камерой.Страдать ради стройной фигуры он не намерен, да и как оторваться от вкусного попкорна? Енот решил полакомиться в ночи с большим аппетитом. Даже видео не смутило его во время жадного перекуса. Никаких диет, только праздник живота!Милое животное застали на диване с упаковкой снеков. Енот с удовольствием доставал попкорн из контейнера двумя лапками и хрустел, пережевывая пищу. Видео с участием обаятельного обжоры пользуется интересом на YouTube. В комментариях народ умиляется и восторгается поведением зверька."Так мило", "Я бы позволил ему выбрать фильм", "Он больше не енот, он ведет себя как человек", – пишут в обсуждении к ролику.