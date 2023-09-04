В Коврове прошли торжества по случаю Дня города. Исполнилось 490 лет с дня первого упоминания села, вотчины князей Ковровых и 245 лет после приобретения статуса уездного города. В торжественных

В Коврове прошли торжества по случаю Дня города. Исполнилось 490 лет с дня первого упоминания села, вотчины князей Ковровых и 245 лет после приобретения статуса уездного города. В торжественных мероприятиях принял участие и председатель ЗС Владимир Киселев. Владимир Киселев, председатель Заксобрания области (фракция “Единая Россия”) В годы Великой Отечественной войны город Ковров стал одним из