Сердцу не прикажешь, но и звезды с планетами обмануть не получится. Прежде чем закрутить роман с мужчиной, стоит проверить совместимость. Астрологический прогноз отношений по знаку зодиака дает подсказки.

Сердцу неприкажешь, но и звезды с планетами обмануть не получится. Прежде чем закрутитьроман с мужчиной, стоит проверить совместимость. Астрологический прогнозотношений по знаку зодиака дает подсказки.На характер и поведениемужчины влияет созвездие, под которым он родился. Точную картину показать можетнатальная карта, но и без нее нетрудно определить астрологический тип человека.Гороскоп поможет выбрать спутника жизни и не пожалеть об этом.ОвенМужчина этого знаказодиака подходит женщине, если она: 1) с трудом выносила заботу семьи вродительском доме, 2) считает грешным решение девственницы идти в монастырь, 3)относит прямоту и откровенность к главным качествам, 4) ценит в мужчинахрешительность, 5) не представляет полноценную любовь без страсти, котораясвязана с агрессивностью, 6) всегда хочет вести себя по-женски и готоваподчиняться, 7) предпочитает жить рядом с настоящим мужчиной.Гороскоп говорит онесовместимости женщины с Овном, если она: 1) за равноправие полов, 2) любитбыть главной, 3) грезит о спокойном спутнике, 4) нуждается в нежности и ласке,5) не видит разницы между враньем и дипломатией, 6) не выносит сексуальныйинтерес партнера к другим женщинам, 7) хочет надежного мужчину.ТелецВзять быка за рогагороскоп благоволит той, которая: 1) тяготеет к спокойной жизни и стремится кдеревенской, 2) предпочитает экономить, 3) рада комплиментам из-за внешности,4) готова к интимной близости от заката до рассвета, 5) хранит верность, 6)ревность приравнивает к подтверждению чувств, 7) не приемлет импульсивных ухажеров,8) с восторгом готовит мужчине изысканную еду, 9) желает всегда держатьвозлюбленного рядом.Мужчина-Телец погороскопу должен пройти мимо, когда женщина: 1) терпеть не может рутину, 2)выбирает городскую жизнь, 3) равнодушна к бытовым домашним хлопотам, 4) нехочет постоянно сидеть дома и оставаться под наблюдением, 5) способна на изменыи поддерживает интим без обязательств, 6) не любит отчитываться, 7) ненавидитупрямых партнеров.БлизнецыСчастливыеотношения с Близнецами гороскоп обещает женщине при условии, что: 1) ей приятно24/7 общаться с людьми, 2) она любит поболтать и посмеяться, 3) ей нравятсязагадки и головоломки, 4) хочет партнера-друга, 5) она равнодушна к флиртумужчины на стороне, 6) ее отталкивают чересчур серьезные парни, 7) ей ни к чемуизлишняя близость в отношениях.Провальный союз с мужчиной этого знака гороскоп сулит особе, которая: 1)хочет ясности, 2) терпеть не может подделки, 3) не любит болтливых, 4) несмеется над розыгрышами, 5) ждет от партнера серьезности, 6) тяжело переноситневерность возлюбленного, 7) не готова быть жертвой цинизма и иронии.РакГороскопрекомендует женщине связать жизнь с Раком, когда она: 1) видит себядомохозяйкой, 2) ставит семью на первое место и по натуре как мамочка, 3) хочетстать родоначальницей семейного клана, 4) ценит в мужчине понимание и умениебыть ласковым, 5) остерегается холодных и сдержанных в проявлении любви, 6) ждетот партнера заботы и максимальной преданности, 7) готова к обязанностямсемейного лидера.Совершенно точно гороскоп велит прощаться с Ракомтой, что: 1) еще не нагулялась перед замужеством, 2) способна восприниматьтолько логические доводы, 3) терпеть не может поступков по настроению, 4) неодержима мечтой о детях, 5) не планирует дружить со свекровью и участвовать врегулярных семейных сборах, 6) хочет самостоятельного, независимого,уравновешенного спутника жизни, 7) не выносит в мужчин-зануд, нарушающих личныеграницы.ЛевПрекрасный союз по гороскопу со Львом может создатьженщина, если: 1) хочет купаться в роскоши и изобилии, 2) мечтает чувствоватьсебя принцессой и получать подарки, 3) ведет светскую жизнь, 4) с удовольствиемрассыпается в комплиментах, 5) хочет властного и решительного избранника, 6)равнодушна к слабым и неприметным мужчинам, 7) намерена переложить на партнеравсю ответственность.Совершеннобесперспективным гороскоп отмечает роман, когда со Львом женщина: 1) считаетсебя умной и проявляет характер, 2) ценит скромность, 3) не хочет прислуживатьи потакать, 4) призывает считаться с ее личным мнением, 5) не готова быть втени своего мужчины, 6) выступает за равноправие, 7) может сама себеорганизовать шикарную атмосферу богатства.ДеваГороскоп располагает к отношениям с мужчиной этогознака той даме, которая: 1) любит однообразие и ненавидит хаос, 2) отличаетсяпунктуальностью, 3) хочет ответственного и честного спутника, 3) тяготеет кэкономным и работящим парням, 4) не выносит мачо с беспорядочной половойжизнью, 5) радуется при виде мужчины за уборкой в своем шкафу, 6) понимаетплюсы любви по расчету, 7) открыта для скучной жизни.Мужчина-Дева погороскопу совсем не поладит с женщиной, раз она: 1) живет в творческомбеспорядке, 2) грешит опозданиями и плюет на временные рамки, 3) ждет отмужчины сюрпризов и совместных приключений, 4) рассчитывает на объятия инежность, 5) вне себя от замечаний и запретов, 6) испытывает влечение кбезрассудным ухажерам, 7) в отношениях хочет повеселиться.ВесыЛучшей партией длямужчины этого знака гороскоп видит женщину при условии, что: 1) она нацелена наспокойную жизнь, 2) неравнодушна к теме правосудия и справедливости, 3)ориентирована на элегантность и шик, 4) выбирает симпатичных, вежливых и деликатныхкавалеров, 5) холодна к импульсивным и неадекватным, 6) с радостью позволяетмужчине плясать под ее дудку, 7) решает все за двоих.По классике жанрагороскоп предвещает крах отношений с мужчиной-Весами, когда женщина: 1) ждет отпартнера четкого формулирования мыслей, 2) ставит интимную близость вышеромантики, 3) любит скандалы, 4) воспринимает горящие свечи в спальне спохоронным настроением, 5) согласна с тем, что "бьет значит любит",6) не горит желанием получать завтрак в постель, 7) хочет связать жизнь сдиктатором.СкорпионПрислушаться кгороскопу и выбрать Скорпиона нужно женщине, если она: 1) воспринимает жизнькак джунгли, где спасает сила и ловкость, 2) любит фильмы ужасов, 3) считает отношениявойной, а постель полем битвы, 4) хочет нескучного партнера, 5) видит любовь иненависть проявлениями одной сущности, 6) стремится постичь тайну загробнойжизни, 7) умеетПредставителю этого знака гороскоп не пророчитсчастья с той, которая: 1) не приемлет интимную близость в ритме нон-стоп, 2)боится рисковать и божьей кары, 3) стремится к умеренности во всем, 4) мечтаето принце, 5) пугается неприятностей, 6) профан в психологии, 7) грезит о тихойжизни.СтрелецИдеальная партнершадля мужчины-Стрельца, согласно гороскопу: 1) обожает путешествия, 2) в восторгеот неожиданностей, 3) во сне занята приключениями, 4) грезит о половом акте подоткрытым небом, 5) получает удовольствие от игры слов, 6) романтична инезависима по натуре, 7) любит умеющих соблазнять мужчин с развитымвоображением.Гороскоп ставиткрест на отношениях Стрельца с женщиной, если она: 1) боится суеты, 2) не радасобирать чемодан, 3) предпочитает контролировать партнера, 4) планирует времяот времени сидеть в тишине, 5) не понимает вечных посиделок с друзьями, 6) неготова терпеть независимость спутника жизни, 7) хочет избранника-домоседа.КозерогВ проекции гороскопа мужчина этого знака зодиакаподходит возлюбленной, если она: 1) наслаждается одиночеством, 2) остерегаетсяизлишней откровенности, 3) предпочитает спокойствие и самобытность, 4)симпатизирует мужчинам с чувством собственного достоинства, 5) избегаетболтливых, 6) хочет постоянного партнера, 7) с интересом разгадывает причинумолчания мужчины.А вот с таким типомженщины гороскоп Козерогу связываться не советует: 1) взрывная и скандальная,2) жаждет комплиментов, 3) не знает подхода к застенчивым, 4) склонна ксупружеской неверности, 5) нуждается в бурной физической близости, 6) закрываетглаза на профессиональный статус мужчины, 7) обожает разговорчивых ухажеров.ВодолейГороскоп предлагаеттакому мужчине даму сердца, предпочитающую: 1) идеализировать действительность,2) независимость, 3) активность за пределами дома, 4) яркие эмоции, 5) связатьжизнь с мужчиной-другом, 6) отметать ревнивых и властных кавалеров, 7)искренность в отношениях.Согласно гороскопу,Водолей в любви несчастен, если его партнерша: 1) не готова одновременно любитьи дружить, 2) раздражается из-за нравоучений, 3) не любит вечного присутствиягостей, 4) считает платонические отношения неполноценными, 5) не поддерживаетнудные рассуждения, 6) корит избранника за недостаток мужества в кризисныхситуациях, 7) считает спутника жизни несовершенным.РыбыРожденный подсозвездием Рыбы мужчина сойдется по гороскопу с женщиной, которая: 1) занятапоиском прекрасного в духе эмоциональной возвышенности, 2) увлечена паранормальнымиявлениями, 3) хочет нежного и впечатлительного партнера, 4) жаждет окружитьлюбимого заботой, 5) не выносит мужчин-агрессоров, 6) сама устанавливаетправила в отношениях, 7) охотно раздает команды партнеру.Не обнадеживает гороскоп пару, в которой мужчина-Рыбы, а еговозлюбленная: 1) неопределившаяся растяпа, 2) далека от романтики, 3) не желаеттащить на себе ответственность за кавалера, 4) хочет грубоватого мужчину схарактером, 5) считает цветы плохим подарком, 6) впечатлительных людей называетслабаками, 7) мечтает обрести опору в лице супруга.