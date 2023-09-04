Она предоставит вид на жительство сроком от 5 до 10 лет.

Индонезия вводит систему "золотых виз" для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов для стимулирования национальной экономики. Об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление министерства юстиции и по правам человека."Золотая виза предоставляет вид на жительство на длительный срок от 5 до 10 лет", - приводит газета слова главы иммиграционной службы Сильми Карима. Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью $2,5 млн, а для десятилетней визы требуются инвестиции в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн, чтобы получить пятилетние визы для директоров. Чтобы получить десятилетнюю визу, им нужно инвестировать вдвое больше, то есть $50 млн, сообщает газета.Ранее сообщалось о намерении министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно начать выдавать "золотые визы" для благонадежных туристов.