Современные технологии не стоят на месте, поэтому предупредить возгорание при наличии специальных приборов вполне реально.

Современные технологии не стоят на месте, поэтому предупредить возгорание при наличии специальных приборов вполне реально.Чтобы не жалеть о сгоревшей недвижимости, лучше вовремя подумать о ее безопасности. Для этого мало знать номер МЧС и иметь хорошие отношения с соседями, которые могут вовремя прийти на помощь. Пожар сегодня, как и сотню лет назад, считается одним из самых опасных происшествий. Однако в силу технического прогресса сейчас беды проще избежать.Есть маленькая хитрость для дома и квартиры, которой в 2023 году советуют пользоваться спасатели. Как передает , в своем жилье лучше всего установить автономные пожарные извещатели. Они оперативно подают сигнал в случае задымления, который хорошо слышно даже спящим людям.С таким небольшим устройством в доме или квартире пожар уже не настолько страшен. Оно совсем не испортит интерьер и с виду бывает незаметным. Причем зафиксировать его в помещении можно самостоятельно. Никаких забот: главное — проверять работоспособность батарейки и периодически убирать с датчика пыль.Отметим, что пожар сегодня рациональнее предупредить, чем пытаться тушить при помощи МЧС. Подтверждение — последние новости. Как пишет , в Подмосковье загорелся склад лакокрасочных изделий. Огонь ликвидировали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.Между тем сайт напоминает, что пожар грозит не только дома, но и на транспорте. Появились данные о возгорании катера, где находились молодожены. Чрезвычайное происшествие произошло на Клязьминском водохранилище. Пламя удалось потушить до прибытия сотрудников спецслужб.