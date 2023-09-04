Торжество состоялось в выходные, 2 и 3 сентября. Основные события прошли в субботу. Главные улицы областной столицы превратились в пешеходную зону, более 150 торговых точек предлагали гостям

Торжество состоялось в выходные, 2 и 3 сентября. Основные события прошли в субботу. Главные улицы областной столицы превратились в пешеходную зону, более 150 торговых точек предлагали гостям праздника попробовать разные угощения или приобрести изделия ручной работы. Алина, житель г. Владимира Классно, что вокруг люди все позитивные, настроены на праздник. Нравится то, что можно встретить старых