Грызть гранит науки пришлось тяжело, и на то были серьезные причины. Из-за чего звезды российского шоу-бизнеса поминают школу недобрым словом? Ответ в материале Дни.ру.

Грызтьгранит науки пришлось тяжело, и на то были серьезные причины. Из-за чего звездыроссийского шоу-бизнеса поминают школу недобрым словом? Ответ в материале "Дни.ру".Взлетыи падения в период жизни от звонка до звонка – обычное дело, но есть люди, которыебезгранично рады, что возвращаться на уроки в класс им больше не нужно. Многиеиз них – известные личности. Это Рената Литвинова, Анна Седокова, АнжеликаАгурбаш, Алена Водонаева… Всех и не перечислить!Звезда фильма "Мне не больно" еще в юности невзлюбила школьную систему. В стенах учреждения запрещали появляться с красной помадой на губах, которая казалась Ренате Литвиновой подходящей к пионерскому галстуку. Нетипичная внешность, бунтарский нрав и желание отстраниться от сверстников тоже сыграли свою роль. В итоге актриса возненавидела учебный процесс и до сих пор отзывается о школе негативно.Анна Седокова на уроках и переменах подвергалась травле одноклассников, поскольку была дочерью учительницы и прослыла "стукачкой". Кроме того, будущую певицу считали непривлекательной во всех смыслах. У нее не было ни друзей среди ровесников на учебе, ни поклонников противоположного пола. Ненависть к школе возникла естественным образом. Зато сейчас экс-участница группы "ВИА Гра" одна из самых популярных красавиц страны. Из "гадкого утенка" Седокова превратилась в "прекрасного лебедя", время все расставило по местам.Несколько иная ситуация сложилась у звезды эстрады Анжелики Агурбаш. У белорусской певицы остались крайне отвратительные воспоминания о посещении школы из-за преподавателей. По словам знаменитости, многие учителя вели себя некомпетентно по отношению к ней, отбивая интерес к получению образования. По сей день Агурбаш считает, что педагоги измываются над учениками из-за своих личных психологических проблем. И да, школу артистка возненавидела навсегда.Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева критически смотрит на отечественный формат образования детей, поэтому своего сына пытается отгородить от возможных неурядиц при получении знаний. Между прочим, 1 сентября знаменитость вообще не считает праздником, а школьная пора в ее жизни – это худшие десять лет. Ничего, кроме комплексов, как уверяет звезда, школа ей не дала.