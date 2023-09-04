В понедельник, 4 сентября, на федеральной автодороге М-7 в Ковровском районе произошла авария с участием машины скорой помощи.

В понедельник, 4 сентября, на федеральной автодороге М-7 в Ковровском районе произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Инцидент случился возле деревни Сенино. Скорая помощь столкнулась с легковушкой. Спасателям пришлось деблокировать пострадавшего.На месте происшествия работали 13 специалистов различных ведомств, в том числе 7 сотрудников МЧС.Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.