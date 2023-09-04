В августе железной дорогой воспользовались около 4 млн пассажиров.

За январь-август 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправились порядка 26 млн пассажиров – это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Поездами дальнего следования воспользовались больше 6 млн пассажиров (+13,2%), а пригородными электричками – около 20 млн человек(+8,5%).Пассажирооборот за восемь месяцев составил больше 7 млрд пасс-км (+12%), из них 6,1 млрд пасс-км (+11,7%) в дальнем следовании и 904 млн пасс-км (+14,4%) - в пригородном сообщении.В августе железной дорогой воспользовались около 4 млн пассажиров (+6,5% к августу 2022 года), из них больше 1 млн – поездами дальнего следования (+6,1%), еще около 3 млн человек – пригородными поездами (+6,6%).Пассажирооборот в августе составил больше 1,2 млрд пасс-км (+8,4%), из них более 1,1 млрд пасс-км (+8,1%) – в дальнем следовании, более 137 млн пасс-км (+10,7%) – в пригородном сообщении.