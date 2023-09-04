На видео попало, как во Владимирской области джип сбил женщину на тротуаре. Страшное ДТП произошло...

На видео попало, как во Владимирской области джип сбил женщину на тротуаре.Страшное ДТП произошло накануне в микрорайоне Малеевка в Коврове.По сообщениям очевидцев, на улице Волго-Донской внедорожник сбил женщину, которая стояла у пешеходного перехода на тротуаре. И ждала разрешающий сигнал светофора. Тем временем, водитель легкового автомобиля, не уступил дорогу джипу на перекресте. И тот, уходя от столкновения, вылетел на тротуар...Женщина госпитализирована.Информация уточняется.Фото и видео: https://t.me/podslushanokovrov1