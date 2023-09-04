Подведены итоги января-августа 2023 года.

За восемь месяцев 2023 года погрузка на Горьковской железной дороге составила около 19,4 млн тонн – это на 1,3% больше, чем за январь-август прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.С начала 2023 года грузооборот составил больше 115 млрд тарифных тонно-км (-2,9%), а грузооборот с учетом пробега порожних вагонов – свыше 145 млрд тонно-км (-3,1%).Так, на железной дорогой погрузили:· нефти и нефтепродуктов – 6,6 млн тонн (+5,3% к январю-августу прошлого года);цемента –1,8 млн тонн (+4,9%);лома черных металлов – порядка 712 тыс. тонн (+4,4%);химических и минеральных удобрений – 1,4 млн тонн (-0,4%);строительных грузов –761 тыс. тонн (-6,6%);промышленного сырья и формовочных материалов – 1 млн тонн (-7%);химикатов и соды – 905 тыс. тонн (-7,6%);черных металлов – 1,7 млн тонн (-7,8%);лесных грузов –1,8 млн тонн (-20,5%).В августе 2023 года погрузка составила около 2,5 млн тонн - это на 8,3% больше, чем в августе прошлого года. А грузооборот превысил 14,8 млрд тарифных тонно-км (-9,8%), с учетом пробега порожних вагонов – около 18,4 млрд тонно-км (-9,5%).