«АиФ» рассказывал, как утром в понедельник, 4 сентября, на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе случилась авария с участием иномарки и машины скорой помощи.

«АиФ» рассказывал, как утром в понедельник, 4 сентября, на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе случилась .Предварительно установлено, что в районе 7.00 автомобиль «Тойота», двигающий в направлении Нижнего Новгорода, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину скорой медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В результате аварии пострадали несколько человек. Одного участника происшествия пришлось госпитализировать, ещё 6 жителей отвезли в учреждение здравоохранения для оказания профессиональной помощи.В настоящий момент госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.