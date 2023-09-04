Синоптики прогнозируют во Владимирской области влияние антициклона и суточный разброс...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области влияние антициклона и суточный разброс температуры.Регион окажется под влиянием восточной периферии антициклона, сообщают синоптики.В результате, облаков постепенно станет больше, однако обойдётся без существенных осадков, а температурный фон продолжит слегка превышать климатические рамки.Во вторник, 5 сентября, осадков не ожидается.Воздух прогреется до 23 градусов.Народный прогноз погодыПогоду этого дня в прежние времена предсказывали журавли: если они на юг потянули, то зима наступит ранняя.Если журавли полетят низко – зима будет теплая; полетят высоко – холодная; если летят низко, быстро, молчком – ждать скорого ненастья.Фото: https://www.pxfuel.com