Синоптики прогнозируют во Владимирской области влияние антициклона и суточный разброс...
Синоптики прогнозируют во Владимирской области влияние антициклона и суточный разброс температуры.
Регион окажется под влиянием восточной периферии антициклона, сообщают синоптики.
В результате, облаков постепенно станет больше, однако обойдётся без существенных осадков, а температурный фон продолжит слегка превышать климатические рамки.
Во вторник, 5 сентября, осадков не ожидается.
Воздух прогреется до 23 градусов.
Народный прогноз погоды
Погоду этого дня в прежние времена предсказывали журавли: если они на юг потянули, то зима наступит ранняя.
Если журавли полетят низко – зима будет теплая; полетят высоко – холодная; если летят низко, быстро, молчком – ждать скорого ненастья.
Фото: https://www.pxfuel.com