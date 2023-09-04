Звездный мужчина от души развлекся в Крыму. Илья Авербух не исключил продолжения встреч.

Звездный мужчина от души развлекся в Крыму. Илья Авербух не исключил продолжения встреч.Недаром говорят, что лето — это маленькая жизнь. В теплые августовские деньки медийные лица старались хорошенько развеяться на год вперед. А знаменитый тренер по фигурному катанию Илья Авербух сорвал куш — отправился отдыхать к морю в командировку на фестиваль "Таврида.АРТ".Спортивных активностей у моря было много, поэтому профессионалам пришлось объяснять публике: что делать, если лень тренироваться. Лыжник Александр Легков и другие эксперты дали советы по мотивации и призвали народ вести здоровый образ жизни.А вот Илья Авербух сразу выставил себя в другом неожиданном ракурсе. Об этом пишет .Чемпион признался, что не такой, как остальные члены команды. По его словам, он не живет по канонам ЗОЖ и позволяет себе то, что у коллег под запретом. Скрытые детали своего отклоняющегося от правил времяпровождения Илья Авербух назвал пороками. Так люди обнаружили особенности звездного тренера."Не буду перечислять свои пороки, я скорее отвечаю за черную сторону ЗОЖ", — выразился Илья Авербух в летней командировке. Он добавил, что общение с адептами здорового образа жизни заряжает его и побуждает присоединиться к остальным.