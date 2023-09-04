Следком возбудил уголовное дело по факту наезда на полицейского во Владимирской...

Следком возбудил уголовное дело по факту наезда на полицейского во Владимирской области.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти".мы уже сообщали, что под Ковровом "Газель" сбила полицейского, который пытался ее остановить.По предварительным данным, сотрудники МО МВД России «Ковровский» преследовали водителя, который которого не остановился по их требованию и пытался скрыться. Сотрудники полиции перекрыли дорогу. Однако водитель совершил наезд автомобилем на инспектора ППС, который госпитализирован с травмой ноги, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По делу разыскивается 39-летний житель Коврова.Принимаются меры к установлению его местонахождения. Допрашиваются очевидцы, изучаются видеозаписи, назначаются экспертизы.Фото: https://vk.com/kovrovgorod33