Сотрудники МЧС деблокировали одного пострадавшего в серьезной аварии на федеральной трассе М-7 в...

Сотрудники МЧС деблокировали одного пострадавшего в серьезной аварии на федеральной трассе М-7 в Ковровском районе4 сентября 2023 года около 7 утра на федеральной трассе М-7 в Ковровском районе произошло ДТП.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, ПСО, скорая медицинская помощь, ГИБДД. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка одного пострадавшего.Всего к ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС России 7 человек, 3 единицы техники.Фото: МЧС России по Владимирской области