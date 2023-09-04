Стали известны подробности ДТП с 7 пострадавшими в столкновении со Скорой помощью на трассе М-7...

Стали известны подробности ДТП с 7 пострадавшими в столкновении со "Скорой помощью" на трассе М-7 во Владимирской области.Столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи произошло сегодня, 4 сентября, около 7 утра на трассе М7 «Волга» в Ковровском районе. Сотрудники МЧС деблокировали одного пострадавшего.По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота», ехавший на Нижний Новгород, выехал на встречную полосу дороги. И врезался в "скорую помощь". Один пострадавший госпитализирован, еще шесть человек доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Госавтоинспекторы МО МВД России «Ковровский» устанавливают полную картину произошедшего.Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области.