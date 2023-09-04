Жители Суходола решили написать обращение в российскую Генпрокуратуру. Об этом нашему телеканалу по телефону сообщил один из местных жителей. Поводом для этого стал ответ Суздальской

Жители Суходола решили написать обращение в российскую Генпрокуратуру. Об этом нашему телеканалу по телефону сообщил один из местных жителей. Поводом для этого стал ответ Суздальской межрайонной прокуратуры по поводу строительства завода возле суда. Районный надзорный орган не нашел каких-либо нарушений. Если и новое обращение не поможет, то люди намерены встать с транспарантами и перекрыть подъезд