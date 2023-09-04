В минувшие выходные региональным спасателям пришлось выезжать на тушение лесного пожара в Камешковском районе.

В минувшие выходные региональным спасателям пришлось выезжать на тушение ландшафтного пожара в Камешковском районе. Об этом проинформировала пресс-служба .Информация о ЧП поступила сотрудникам ведомства 2 сентября в 14.41. В окрестностях деревни Чистуха пламя пожирало траву и кустарник.Когда специалисты аварийно-спасательного формирования прибыли на место происшествия, огонь уже удалось потушить. Всего в ликвидации возгорания приняли участие 5 человек и 2 единицы техники.Площадь пожара составила 10 кв. м.