В субботу, 2 сентября, в городе Карабаново загорелась куча строительного мусора.

В субботу, 2 сентября, в городе Карабаново загорелась куча строительного мусора. Об этом сообщила ГКУ ВО служба ГО, ПБ и ЧС ПЧ Карабаново.Инцидент случился днём на площади Ленина. Сообщение о пожаре поступило в 14.16, и на место немедленно выехали спасатели. Пламя охватило площадь в 100 кв. м., однако опытные огнеборцы смогли оперативно локализовать и ликвидировать возгорание.В тушении пожара приняли участие сотрудники ПЧ Карабаново и ПСЧ-17 Александрова. К счастью, люди в результате происшествия не пострадали.