Во время работ по благоустройству территории 29-летний заключенный огляделся, заметил, что за ним не следят, пролез сквозь отверстие в заборе и сбежал. Побег случился в мае этого года на

Во время работ по благоустройству территории 29-летний заключенный огляделся, заметил, что за ним не следят, пролез сквозь отверстие в заборе и сбежал. Побег случился в мае этого года на территории Лечебно-исправительного учреждения № 8 в Киржаче. Как сообщили в прокуратуре, парень отбывает срок за кражу. Сбежать он решил, чтобы увидеться со своей семьей. Беглеца задержали