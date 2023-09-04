Областной бюджет выделил на это 57 млн рублей. По данным на 1 сентября, все запланированные на ремонт объекты отремонтированы, сообщил председатель Заксобрания области Владимир Киселёв в

Областной бюджет выделил на это 57 млн рублей. По данным на 1 сентября, все запланированные на ремонт объекты отремонтированы, сообщил председатель Заксобрания области Владимир Киселёв в телеграм-канале. Не все деньги ушли на запланированный ремонт. Сэкономленные средства также должны пойти на обновление асфальта, позже станет известно, на каких именно дорогах. В списке уже отремонтированных участков оказались: