Уходя от столкновения, наехал на дорожный знак, который упал на женщину. В Коврове на улице Волго-Донской произошло ДТП. Видео с места происшествия появилось и в социальных сетях. На нем

Уходя от столкновения, наехал на дорожный знак, который упал на женщину. В Коврове на улице Волго-Донской произошло ДТП. Видео с места происшествия появилось и в социальных сетях. На нем видно, как один автомобиль поворачивал налево. Навстречу ему двигался другой. Его водитель, уходя от столкновения, въехал в дорожный знак. Причем в результате автоаварии пострадал пешеход, который