Во Владимирской области осудили гражданина Узбекистана, который вместе с приятелями избил водителя такси, а после нарушил ПДД и угодил в аварию.

Во Владимирской области осудили гражданина Узбекистана, который вместе с приятелями избил водителя такси, а после нарушил ПДД и угодил в аварию. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Преступление было совершено 3 июля 2021 года. Иностранец и трое приятелей ехали на такси и поссорились с водителем. Автомобиль остановился в Коврове, и один из пассажиров ударил ногой машину, повредив транспорт. Таксист вышел разобраться с обидчиком, но его повалили приятели злодея и дружно избили.Через несколько месяцев осуждённый управлял ВАЗом и на трассе «Ковров–мкр. Заря» выехал на встречную полосу, где врезался в «Шевроле». В результате ДТП водитель иномарки получил тяжёлые травмы.Суд приговорил иностранца к 3 годам и 3 месяцам колонии строго режима и запретил 2 года водить машину. Также в пользу владельца «Шевроле» взыскано 250 тыс. рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.