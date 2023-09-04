В Коврове прокурор добился от управляющей компании устранения нарушений в жилых домах Ковровской...

В Коврове прокурор добился от управляющей компании устранения нарушений в жилых домахКовровской городской прокуратурой совместно с Инспекцией государственного жилищного надзора Владимирской области по обращениям местных жителей проведена проверка соблюдения управляющей организацией жилищного законодательства. В содержании и ремонте общего имущества многоквартирных домов были выявлены нарушения, сообщает областная прокуратура.В ходе осмотра многоквартирного дома № 4 по улице Бабушкина обнаружены следы протечек на потолке лестничных клеток, повреждения краски стен и потолков, а также многочисленные дефекты пола на лестничных площадках. Теплоизоляция труб системы отопления на отдельных участках отсутствует. Входная дверь не закрывается.Кроме того, нарушения выявлены и в доме № 2 по улице Бабушкина.В итоге, по результатам проверки директору УК внесены представления, однако меры, направленные на устранение нарушений не приняты.Прокурором в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Невыполнение законных требований прокурора".При рассмотрении дела в мировом суде виновным лицом представлены доказательства, свидетельствующие о фактическом устранении нарушений.Фото freepik.com