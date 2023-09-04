В Коврове задержали местного жителя, подозреваемого в краже и поджоге чужого имущества Накануне...

В Коврове задержали местного жителя, подозреваемого в краже и поджоге чужого имуществаНакануне полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в серии преступлений, совершенных в Ковровском районе летом 2023 года, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Дело обстояло следующим образом: в июле 2023 года фигурант, повредив замок входной двери, проник в дачный дом, расположенный в одной из деревень Ковровского района. Там он совершил кражу ноутбука и пропанового баллона, а также похитил мотоцикл, на котором попытался вывезти чужое имущество. Однако далеко уехать у злоумышленника не получилось: находясь в состоянии опьянения, он упал с мотоцикла, после чего он бросил транспорт и скрылся с ноутбуком и баллоном, уточнили в ведомстве.Уже через несколько часов после кражи, ночью, мужчина поджог грузовой автомобиль. Машина выгорела полностью.Эксперты-криминалисты обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости, а также зафиксировали следы подошвы спортивной обуви. Недалеко от места полицейские обнаружили одну кроссовку. Такие же следы обуви были изъяты экспертами с территории дачного дома, где ранее была совершена кража. Кроме того, с мест преступлений были изъяты следы пальцев рук, которые оказались идентичными во обоих случаях.Впоследствии полицейские установили местонахождение мужчины, он был задержан и дал признательные показания.У него оперативники обнаружили и изъяли украденный ноутбук и баллон, а также вторую кроссовку.Кроме того, сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению еще одного преступления – кражи велосипеда, совершенной в Коврове, месяцем ранее.В отношении преступника возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Умышленное уничтожение имущества».Подозреваемого заключили под стражу. Украденное имущество изъято.Фото freepik.com