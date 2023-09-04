Водитель “Тойоты” двигался в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль скорой медицинской помощи. Семь человек доставили в больницу. ДТП случилось

Водитель “Тойоты” двигался в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу и влетел в автомобиль скорой медицинской помощи. Семь человек доставили в больницу. ДТП случилось сегодня, 4 сентября, около семи утра, сообщили в УМВД. Машины столкнулись на трассе М-7 в Ковровском районе. В результате аварии одного человека госпитализировали, еще 6 направили в больницу для оказания