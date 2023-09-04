Двоих мужчин и женщину из Меленковского района, а также уроженца Рязанской области признали виновными в грабеже и разбое.

Двоих мужчин и женщину из Меленковского района, а также уроженца Рязанской области признали виновными в грабеже и разбое. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено 2 января 2023 года. Осуждённые выпивали в Меленках. Когда спиртное закончилось, компания отправилась в гости к знакомым, дабы занять алкоголь, сигареты и деньги. Хозяин дома был не раз таким визитёрам и отказал в просьбе. Тогда злодеи его побили, ворвались в дом и украли выпивку и закуску.Банкет продолжился, и к вечеру собутыльники решили вновь посетить потерпевших. Даже запертые ворота и двери не помешали им проникнуть на территорию домовладения. Преступники обчистили холодильник, а один из разбойников несколько раз стукнул хозяйку по лицу.Суд приговорил двоих фигурантов к 4 и 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Их приятели получили 2,5 и 2 года принудительных работ.