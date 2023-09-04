Фейерверк, который должен был ярко завершить праздничный день, огорчил многих жителей города. В социальных сетях владимирцы жалуются на то, что их обманули. В официальной афише праздника

Фейерверк, который должен был ярко завершить праздничный день, огорчил многих жителей города. В социальных сетях владимирцы жалуются на то, что их обманули. В официальной афише праздника было указано, что салют будут запускать возле Соборной площади. Люди заранее пришли и заняли места, чтобы полюбоваться фейерверком. Когда взрывы прогремели в другой стороне – началась давка, заплакали дети.