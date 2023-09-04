Автодорогу Коржавино – Большое Юрьево – Охеево строят практически с нуля уже 4 месяца. Участок длиной в 2,2 км включает в себя мост через реку Картынь, сообщили в пресс-службе правительства

Автодорогу Коржавино – Большое Юрьево – Охеево строят практически с нуля уже 4 месяца. Участок длиной в 2,2 км включает в себя мост через реку Картынь, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Судя по всему, ранее на этом месте было что-то типа дороги, но полноценной трассой ее назвать было нельзя. За время реконструкции работники сняли