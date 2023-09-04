Кафе быстрого питания в посёлке Белая Речка закрылось на 21 сутки. В заведения обнаружили грубые нарушения, угрожающие жизни и здоровью, сообщается в пресс-службе прокуратуры Владимирской

Кафе быстрого питания в посёлке Белая Речка закрылось на 21 сутки. В заведения обнаружили грубые нарушения, угрожающие жизни и здоровью, сообщается в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Так, в кафе нет контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, более того, у нее отсутсвует маркировка и товаросопроводительная документация. Технология приготовления блюд не соблюдается, холодильники не оснащены приборами