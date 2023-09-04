В Турции в выходные прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям в центральной части страны. Об этом сообщает . В результате этого погибли четыре человека, семеро пострадали, еще ..

В Турции в выходные прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям в центральной части страны. Об этом сообщает . В результате этого погибли четыре человека, семеро пострадали, еще несколько считаются пропавшими без вести, пишет .Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны. В настоящее время продолжаются поиски отца и ребенка. Об этом сообщает .