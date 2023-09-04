В Вязниках при пожаре в жилом доме спасатели эвакуировали 5 человек. В минувшие выходные в городе...

В Вязниках при пожаре в жилом доме спасатели эвакуировали 5 человек.В минувшие выходные в городе Вязники на улице Металлистов произошел пожар в жилом доме.На момент прибытия подразделений наблюдался дым из окон второго этажа. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для разведки, эвакуации и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 4 квадратных метров. Пострадало имущество квартиры, сообщили в пресс-службе ведомства.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуировано 5 человек. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области