Воскресным утром, 3 сентября, в одном из многоэтажных жилых домов Вязников произошёл пожар.

Воскресным утром, 3 сентября, в одном из многоэтажных жилых домов Вязников произошёл пожар. Об это сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.ЧП случилось на улице Металлистов. Спасатели получили сообщение о возгорании в 7.19 и немедленно выехали на место. Специалисты обнаружили, что полыхает одна из квартир на втором этаже.В ликвидации пожара приняли участие 13 сотрудников МЧС на трёх машинах. Огнеборцы эвакуировали жильцов и быстро потушили пламя на пощади 4 кв. м.Сегодня специалисты выясняют точную причину возгорания.