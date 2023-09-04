В храме поселка Краснознаменский Камешковского района прошло празднование чудотворной иконе...

В храме поселка Краснознаменский Камешковского района прошло празднование чудотворной иконе Грузинской Божией материПравославные верующие сегодня совершают празднование чудотворной иконе Грузинской Божией матери. Престольный праздник отмечают прихожане храма в поселке Краснознаменском Камешковского района, который освящен в честь Грузинской богоматери.Каменная церковь в селе Великово на Тальше - так прежде назывался поселок - построена около века назад. Местные жители помнят историю чудесного обретения иконы. С 2011 года началось возрождение церкви. Силами прихожан при поддержке благотворителей отреставрирована колокольня, восстановлено внутреннее убранство храма, приведена в порядок прилегающая территория. В планах общины продолжить работы на внешних стенах, восстановить фрески.Владимир Морозов, житель поселка Краснознаменский:- Реставрацию полную сделать, с заменой кирпичиков, чтобы весь он был беленький.