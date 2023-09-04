Александровой дорогой. В Загородном парке Владимира прошла реконструкция конного похода дружины...

Александровой дорогой. В Загородном парке Владимира прошла реконструкция конного похода дружины Александра Невского. Владимир стал предпоследней остановкой на маршруте в 2 тысячи километров.Фестиваль собрал 5 тысяч гостей. Каждый из гостей смог не только окунуться в историческую атмосферу, но и принять участие в мастер-классах. Алина Медведева, одна из организаторов проекта уверена: миссия - просветительская. Лучшие реконструкторы в уникальном формате рассказывают об отечественной истории и великих именах России. Поход, который стартовал в середине июля с берегов Чудского озера на псковской земле, объединил 8 регионов и миллионы жителей страны. Завершится конный поход 12 сентября в День памяти Александра Невского. Финальной точкой станет Городец.Алина Медведева, исполнительный продюсер проекта "Александрова дорога":- Большой костяк из Владимирской области, также у нас есть город Иваново, профессиональные конные спортсмены из Карачаево-Черкесии. Так что можно сказать, что у нас такая сборная общероссийская дружина.