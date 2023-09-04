Виталий Коленков назначен прокурором Киржачского района. Приказом Генерального прокурора...

Виталий Коленков назначен прокурором Киржачского района.Приказом Генерального прокурора Российской Федерации младший советник юстиции Коленков Виталий Витальевич назначен на должность прокурора Киржачского района.Свой путь в профессии он выбрал ещё с институтской скамьи, когда стал курсантом Владимирского юридического института ФСИН России, который окончил в 2010 году, а затем прошёл воинскую службу по призыву в Вооружённых силах РФ.Профессиональную карьеру начал в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Владимирской области, где служил в должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам, заместителя руководителя различных следственных отделов региона.В органах прокуратуры Владимирской области работает с 2018 года: прокурор, старший прокурор, начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области, заместитель прокурора Судогодского района, последняя занимаемая должность - заместитель Муромского городского прокурора.Фото: пресс-служба облпрокуратуры