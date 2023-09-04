Владимирцам рассказали, где можно изучать иностранные языки с нуля Какие языки сегодня учить...

Владимирцам рассказали, где можно изучать иностранные языки с нуляКакие языки сегодня учить перспективно, и где их можно изучать во Владимире даже с нуля?Современный мир немыслим без знаний иностранных языков. К тому же, при их изучении нет никаких возрастных ограничений. Какие языки сегодня учить перспективно, и где их можно изучать во Владимире даже с нуля? - знакомим вас с командой-профессионалов ИНТАЧ!Самое начало сентября. Отшумел День знаний. В центре иностранных языков "ИНТАЧ" начался новый учебный год. София Лозовая - преподаватель английского. По ее мнению интерес владимирцев к изучению иностранных языков с годами только усиливается.София Лозовая, преподаватель Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Все работодатели, если вы зайдете на любые сайты-агрегаторы, вы найдете - они требуют знание английского языка. Очень много студентов взрослых, понимая важность знания иностранных языков приходят к нам ежегодно именно для того, чтобы получить уже высокий уровень языка и сдать международные экзамены.В "ИНТАЧ" преподают и изучают двенадцать языков. Есть среди них и восточные. Александр Гарновесов преподает японский и корейский. Сегодня они набирают стремительную популярность - запись в группы идет очень активно. В частности из-за повышенного интереса молодежи к азиатской культуре. Начать изучение иероглифов - просто - говорит Александр. Результат окажется вдохновляющим и практичным, даже если придется потрудиться.Александр Гарновесов, преподаватель Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Если вы готовы перестроить образ мышления - тогда будет довольно легко. На первых парах вообще кажется очень простым языком, потому что там есть жесткие правила, по которым вы разговариваете - они не отступают ни на йоту. Но при этом, доходя до уровня Н3, там становится безумное количество синонимов. Доходит до смешного - два иероглифа обозначают одно слово, переставили задом наперед - читается абсолютно по другому.В "ИНТАЧ" занимаются студенты всех вОзрастов. Каждый без исключения достигает успехов в достижении своих языковых целей.Стефания Абашкина, студентка Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Ездить в разные страны, чтобы там разговаривать на английском.Тимофей Бражкин, студент Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Я занимаюсь в "ИНТАЧ" пять лет. На занятиях мы узнаем много нового. Уроки в "ИНТАЧ" очень интересные и веселые.Иван Колгушкин, студент Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Выбрал английский язык, так ка это популярный язык,на котором общается очень много народов.Арсений Солдатов, студент Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- У меня с самого детства мечта - помогать людям и объединять людей. Это я считаю очень важно и это невозможно сделать без знания иностранных языков. английский и китайский - это одни из самых перспективных и популярных языков сейчас. Я хочу поступить на международные отношения и осуществлять свою мечту - помогать людям, объединять людей на международном уровне.Наталья Деомитько, студентка Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Хочу посоветовать не сдаваться даже если у вас не получается, не опускать руки, а все равно идти.//Два года назад я смогла сдать международный экзамен и подтвердить свой уровень.Руководитель "ИНТАЧ" Анастасия Кучеренко подчеркивает - в ее команде всех студентов любят одинаково, а вот учат по-разному. Так реализуется индивидуальный подход, бережное отношение к личности и жизненным целям всех учеников.Анастасия Кучеренко, руководитель Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Мы учимся и учим здесь ребят, студентов всех возрастов так выстраивать свою жизнь, чтобы быть на равных с миром,принося миру то, для чего мы пришли, раскрывая свое призвание, предназначение.Зоя Захарова, студентка Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Я услышала по радио владимирскому, что "ИНТАЧ" предлагает набор в группу "ИНТАЧ для мудрых". Слушайте, я была очарована названием. Это одно. а второе - 800 метров от моего подъезда. Конечно я тут же позвонила, тут же пришла.Софья Бабанина, преподаватель Центра иностранных языков "ИНТАЧ":- Для педагога - это рай. В плане методики,преподавания - здесь ты раскрываешься как личность.//В "ИНТАЧ" более творческий подход к преподаванию и это мне очень нравится.г.Владимир, ул.Ильича,14, ул.Сперанского, 1(4922)25-00-14https://clubintouch-ruЦентр иностранных языков "ИНТАЧ" желает владимирцам "Счастливого учебного года". И напоминает - изучать выбранный язык можно с удовольствием и в прекрасной атмосфере. Он пригодится везде : в путешествии, на работе или экзаменах. Главное здесь - заниматься регулярно и успех не заставит себя ждать.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"