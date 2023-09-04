Владимирские газовики повысили надежность газоснабжения Ковровского района Специалисты «Газпром...

Владимирские газовики повысили надежность газоснабжения Ковровского районаСпециалисты «Газпром газораспределение Владимир» смонтировали и ввели в эксплуатацию головной газорегуляторный пункт (ГРП) для приема и распределения газа, поступающего от газораспределительной станции (ГРС) «Ковров» после ее технического перевооружения с увеличением производительности, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Владимир».Запуск объекта повысил надежность газоснабжения существующих потребителей в Ковровском районе. Ввод головного ГРП также стал важным этапом при создании единой - закольцованной - системы газоснабжения южной части Ковровского района на основе объединения мощностей ГРС «Ковров» и «Мстера».«Реализация проекта в полном объеме позволит снять все ограничения по подключению перспективных потребителей на данной территории, в том числе будущих резидентов особой экономической зоны «Доброград-1». Территории, обладающие большим инвестиционным потенциалом, получат новый импульс для развития», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.Фото: АО «Газпром газораспределение Владимир»