Во Владимире будут судить директора автошколы за подделку свидетельства без фактического...

Во Владимире будут судить директора автошколы за подделку свидетельства без фактического обучения.По версии следствия СК, 58-летний директор автошколы изготовил и выдал двум мужчинам свидетельства о профессии водителя, заведомо зная, что необходимое обучение они не проходили и соответствующие экзамены не сдавали. И получил за это 28 000 рублей, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Ранее следователями следственного управления расследовано его же уголовное дело об аналогичных преступлениях, по которому виновному был вынесен обвинительный приговор.Фото: https://www.pxfuel.com