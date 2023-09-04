58-летний директор автошколы сделал и выдал двум мужчинам свидетельства о профессии водителя. При этом он знал, что «ученики» не проходили обучение и не сдавали экзамены, сообщили в

58-летний директор автошколы сделал и выдал двум мужчинам свидетельства о профессии водителя. При этом он знал, что «ученики» не проходили обучение и не сдавали экзамены, сообщили в Следственном комитете Владимирской области. Руководитель решился на коррупционные действия за относительно небольшую сумму – 28 тыс. рублей. На мужчину завели уголовное дело с обвинительным заключением. Сейчас дело находится