Во Владимире появился еще один мурал – монументальная живопись на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях. Художник Кирилл Ведерников создал уникальную фреску

Во Владимире появился еще один мурал – монументальная живопись на габаритных зданиях и других архитектурных сооружениях. Художник Кирилл Ведерников создал уникальную фреску «Хранители». Он нарисовал ее на стене старого здания в рамках проекта, который организован управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике города. Согласно проекту, дома по всему Владимиру украшаются живописью. Эту работу можно