За будущее вместе с Россией! Во Владимире завершилось голосование на экстрерриториальных...

За будущее вместе с Россией! Во Владимире завершилось голосование на экстрерриториальных избирательных участках.Жители новых российских территорий, которые находятся во Владимирской области, активно принимали участие в досрочном голосовании. Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках по итогам выборов 10 сентября будут формироваться Народные советы, а в Херсонщине и Запорожье начнут работу ЗакСобрания первого созыва. Во Владимире голосование организовано на двух экстерриториальных участках в ГДК.Карина Бахман, вынужденный переселенец из г. Сватово:- Впервые в жизни я голосую действительно сердцем. По велению сердца. В стране той, в которой я хочу. Россия для меня-выбор души и сердца.Анатолий Аннин, председатель Общественной Палаты Владимирской области:- Это гражданский долг и одновременно гражданская ответственность. Тех, кто сегодня идёт на избирательные участки. То, что сегодня наша страна предоставляет новым гражданам России и жителям этих территорий возможность проголосовать, это ещё один пример демократии.Также с 1-ого по 3-е сентября было организовано выездное голосование в округах и районах области. В общей сложности экстерриториальные участки созданы в 81-ом российском регионе. А в регионе завершается подготовка к выборам в ЗС региона восьмого созыва. И сегодня последний день, когда избиратели могут подать заявку для участия в дистанционном электронном голосовании. Заявление оформляется через портал "Госуслуги". Также можно воспользоваться компьютером в офисах МФЦ. Механизм дистанционного электронного голосования позволит проголосовать онлайн.