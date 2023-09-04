Во Владимирской области более 5 тысяч человек получили выплату к новому учебному году Во...

Во Владимирской области более 5 тысяч человек получили выплату к новому учебному годуВо Владимирской области выплату к новому учебному году получили почти 5 тысяч 400 человек. Об этом сообщают в региональном Министерстве социальной защиты населения.Ежегодная денежная выплата - её размер 2264 рубля - предусмотрена областным законом "О социальной поддержке" и предназначена для малоимущих многодетных семей региона. Средства предназначены для покупки школьной и спортивной формы для детей. Получить выплату можно 1 раз в год на каждого ученика.