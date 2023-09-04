Во Владимирской области Газель сбила полицейского, который пытался ее остановить. ДТП случилось...

Во Владимирской области "Газель" сбила полицейского, который пытался ее остановить.ДТП случилось накануне у деревни Погост Ковровского района.По предварительным данным, полицейские специально перегородили патрульной машиной выезд с дороги на перекресток. Однако водитель "Газели" )сзади его преследовал другой патрульный автомобиль) решил ее объехать. И сбил полицейского, который пытался задержать нарушителя.Позже грузовик нашли брошенным близ деревни Бабенки.Информация уточняется.Фото: https://vk.com/kovrovgorod33