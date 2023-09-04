Во Владимирской области Меленковский районный суд вынес суровый приговор троим местным жителям по...

Во Владимирской области Меленковский районный суд вынес суровый приговор троим местным жителям по делу о разбое.Мы уже сообщали ранее об этой истории: поздним вечером 2-го января (во время празднования Нового года) в городе Меленки двое подвыпивших приятелей пришли к дому своих знакомых, чтобы «занять» спиртное и сигареты, либо деньги на их приобретение.Когда хозяин отказался пускать нежданных гостей к себе в жилище, они его жестоко избили. После этого нападавшие всё равно вошли в дом и похитили спиртное, а также продукты питания.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, «осужденные все вместе продолжили распивать похищенные спиртные напитки». А далее, когда и это закончилось, злоумышленники вновь решили вернуться к дому потерпевших.Обнаружив, что ворота в заборе заперты, а на попытки попасть внутрь, проживающие не реагируют, один из осужденных перелез через забор и открыл их.Нетрезвая компания зашла на территорию домовладения, разбила стекло в окне террасы и снова проникла внутрь.Удерживая хозяев, злоумышленники вновь похитили все продукты питания и скрылись. Отмечается, что при этом один из мужчин несколько раз ударил хозяйку дома.Приговором суда двоим виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, двум другим - наказание в виде принудительных работ сроком на 2 и 2,5 года (с удержанием 15% заработной платы в доход государства).Фото: pxfuel.com