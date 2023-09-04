Кроме того, удалось собрать около 600 ранцев с канцелярией и более 3 тысяч отдельных наборов письменных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на

Кроме того, удалось собрать около 600 ранцев с канцелярией и более 3 тысяч отдельных наборов письменных принадлежностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Министерство защиты. Акция «Помоги собраться в школу» прошла в июле-августе. Благодаря ей 3700 детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также ребята, проживающие в пунктах временного размещения, дети-инвалиды, дети